Ткачак забросил самую позднюю победную шайбу в серии плей-офф в истории НХЛ

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак забросил победную шайбу в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3) и принес своей команде победу в серии со счетом 4-0.

Форвард отличился за 5 секунд до конца третьего периода. Самый поздний победный гол в серии плей-офф в истории НХЛ (учитываются матчи, закончившиеся в основное время) был заброшен Ником Метцом в 1942 году в серии «Торонто» — «Рейнджерс». Метц также отличился за 5 секунд до конца встречи, Ткачук повторил его рекорд.

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем серии «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-0).