«Флорида» стала победителем Восточной конференции

«Флорида» выиграла у «Каролины» (4-0) в финальной серии Восточной конференции.

«Пантерз» второй раз в своей истории стали победителями своей конференции и завоевали приз принца Уэльского.

Впервые с 1996 года «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).