The Athletic: Мичков — лучший российский проспект с момента драфта Овечкина

Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о нападающем СКА Матвее Мичкове, который примет участие в драфте НХЛ в 2023 году.

«Мичков — лучший российский проспект с момента драфта Алекандра Овечкина. Главные таланты Мичкова — это его умение читать игру на продвинутом уровне, быстрое принятие решений на льду и реализация моментов с невероятной стабильностью. Матвей — достаточно крепкий парень, несмотря на его габариты.

Если он пытается сделать что-то особенное, а он делает это часто, то он делает это намеренно. Он показывает невероятную эффективность на льду с учетом его возраста и технической одаренности. Прямо сейчас для меня Мичков ближе к первому номеру драфта, чем ко второму или к третьему. Он действительно настолько хорош. Если бы он был на месте Адама Фантилли, которому пророчат высокое место на драфте, то он творил бы невероятные вещи в USHL", — написал Уилер.

В прошлом сезоне Мичков набрал 5 (2+3) очков в 13 матчах за СКА в регулярном чемпионате НХЛ. Также на его счету 38 (22+16) очков в 22 встречах за СКА-1946 в МХЛ.