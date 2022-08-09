The Athletic: Мичков — лучший российский проспект с момента драфта Овечкина
Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о нападающем СКА Матвее Мичкове, который примет участие в драфте НХЛ в 2023 году.
«Мичков — лучший российский проспект с момента драфта Алекандра Овечкина. Главные таланты Мичкова — это его умение читать игру на продвинутом уровне, быстрое принятие решений на льду и реализация моментов с невероятной стабильностью. Матвей — достаточно крепкий парень, несмотря на его габариты.
Если он пытается сделать что-то особенное, а он делает это часто, то он делает это намеренно. Он показывает невероятную эффективность на льду с учетом его возраста и технической одаренности. Прямо сейчас для меня Мичков ближе к первому номеру драфта, чем ко второму или к третьему. Он действительно настолько хорош. Если бы он был на месте Адама Фантилли, которому пророчат высокое место на драфте, то он творил бы невероятные вещи в USHL", — написал Уилер.
В прошлом сезоне Мичков набрал 5 (2+3) очков в 13 матчах за СКА в регулярном чемпионате НХЛ. Также на его счету 38 (22+16) очков в 22 встречах за СКА-1946 в МХЛ.
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Баффало
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|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|0
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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