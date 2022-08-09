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Сегодня, 10:24

The Athletic: Мичков — лучший российский проспект с момента драфта Овечкина

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матвей Мичков.
Фото ХК СКА

Журналист The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о нападающем СКА Матвее Мичкове, который примет участие в драфте НХЛ в 2023 году.

«Мичков — лучший российский проспект с момента драфта Алекандра Овечкина. Главные таланты Мичкова — это его умение читать игру на продвинутом уровне, быстрое принятие решений на льду и реализация моментов с невероятной стабильностью. Матвей — достаточно крепкий парень, несмотря на его габариты.

Если он пытается сделать что-то особенное, а он делает это часто, то он делает это намеренно. Он показывает невероятную эффективность на льду с учетом его возраста и технической одаренности. Прямо сейчас для меня Мичков ближе к первому номеру драфта, чем ко второму или к третьему. Он действительно настолько хорош. Если бы он был на месте Адама Фантилли, которому пророчат высокое место на драфте, то он творил бы невероятные вещи в USHL", — написал Уилер.

В прошлом сезоне Мичков набрал 5 (2+3) очков в 13 матчах за СКА в регулярном чемпионате НХЛ. Также на его счету 38 (22+16) очков в 22 встречах за СКА-1946 в МХЛ.

Источник: https://theathletic.com/3470428/2022/08/08/top-nhl-prospects-draft/?amp=1
Александр Овечкин
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Матвей Мичков
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