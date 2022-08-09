Форвард «Колорадо» Маккиннон хочет опередить Макдэвида и стать самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон хочет стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ, сообщает Colorado Hockey Now.
26-летний канадец хочет подписать новый контракт с «Эвеланш» и получать более 13 миллионов долларов в год. По нынешнему соглашению, которое действует до 2023 года, Маккиннон зарабатывает 6,3 миллиона долларов в год.
В данный момент самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ является форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид, его зарплата составляет 12,5 миллиона долларов в год.
Маккиннон был выбран «Колорадо» под 1-м номером драфта НХЛ-2013. В прошлом сезоне нападающий набрал 88 (32+56) очков в 65 матчах за «Эвеланш» в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 24 (13+11) очка в 20 играх. Вместе с «Колорадо» форвард стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2021/22.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
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|7
|Рейнджерс
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|0
|0
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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