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Сегодня, 12:35

Форвард «Колорадо» Маккиннон хочет опередить Макдэвида и стать самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон хочет стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ, сообщает Colorado Hockey Now.

26-летний канадец хочет подписать новый контракт с «Эвеланш» и получать более 13 миллионов долларов в год. По нынешнему соглашению, которое действует до 2023 года, Маккиннон зарабатывает 6,3 миллиона долларов в год.

В данный момент самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ является форвард «Эдмонтона» Конор Макдэвид, его зарплата составляет 12,5 миллиона долларов в год.

Маккиннон был выбран «Колорадо» под 1-м номером драфта НХЛ-2013. В прошлом сезоне нападающий набрал 88 (32+56) очков в 65 матчах за «Эвеланш» в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 24 (13+11) очка в 20 играх. Вместе с «Колорадо» форвард стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2021/22.

Натан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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