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Сегодня, 09:14

Защитник «Рейнджерс» Труба станет капитаном команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба станет капитаном команды, сообщает журналист Кевин Уикис.

Клуб из Нью-Йорка официально объявит об этом в ближайшие 24 часа.

28-летний Труба выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне он набрал 39 (11+28) очков в 81 матче за команду в регулярном чемпионате НХЛ, в плей-офф на счету хоккеиста 5 (1+4) очков в 20 встречах.

«Рейнджерс» выступают без официального капитана с сезона-2018/19. В прошлом сезоне команда заявила на сезон шестерых ассистентов капитана: помимо Трубы ими были Крис Крайдер, Артемий Панарин, Райан Строум, Мика Зибанежад и Барклай Гудро.

Предыдущий капитан «Рейнджерс» — Райан Макдона. Он был капитаном с сезона-2014/15 по сезон-2017/18, после чего покинул команду и перешел в «Тампу».

Источник: https://twitter.com/kevinweekes/status/1556852443660550144
Джейкоб Труба
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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