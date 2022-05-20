Тарасенко вышел на третье место по очкам в плей-офф НХЛ в истории «Сент-Луиса»

Тарасенко по очкам в плей-офф НХЛ в истории «Сент-Луиса» сравнялся с Элом Макиннисом

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, отдавший голевой пас во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо» (4:1, 1-1 в серии), вошел в тройку лучших игроков по количеству очков в Кубке Стэнли в истории франшизы.

На счету 30-летнего форварда стало 58 (40+18) очков в 86 встречах на вылет. Он сравнялся с Элом Макиннисом, у которого также 58 (14+44) очков в 82 матчах.

Впереди только Берни Федерко (101) и Бретт Халл (117).

Всего за карьеру в НХЛ Тарасенко провел 607 матчей, в которых набрал 525 (252+273) очков при показателе полезности «+75».

Третий матч серии пройдет в Сент-Луисе 22 мая. Начало — в 03.00 мск.