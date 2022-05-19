В ночь с 19 на 20 мая пройдут вторые матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

02.00. «Флорида» — «Тампа-Бэй»

Счет в серии: 0-1.

04.30. «Колорадо» — «Сент-Луис»

Счет в серии: 1-0.

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке