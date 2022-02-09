Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин остается на четвертом месте с отставанием от лидера в 4 шайбы

Овечкин остается на четвертом месте в списке лучших снайперов сезона в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22.

На счету россиянина 29 шайб в 47 матчах. Сегодня, 9 февраля по итогам матча регулярного чемпионата с «Коламбусом» (4:5) 36-летний форвард продлил свою серию без голов до 5 встреч подряд.

Лидером списка снайперов является Крис Крайдер из «Рейнджерс» с 33 шайбами. Второе место занимает Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 32 голами, на третьей строчке — Остон Мэттьюс из «Торонто» с 31 голом.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 33 шайбы в 47 матчах.

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 32 шайбы в 43 матчах.

3. Остон Мэттьюс («Торонто») — 31 шайба в 40 матчах.

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 29 шайб в 47 матчах.

5. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 26 шайб в 46 матчах.