Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от лидера до 5 очков

Овечкин сократил отставание от лидера в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ до 5 очков

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от лидера таблицы лучших бомбардиров НХЛ до 5 очков.

В матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (4:5) россиянин сделал результативную передачу. Теперь на его счету 59 (29+30) очков — на 5 меньше, чем у лидирующего Джонатана Юбердо из «Флориды» (17+47).

В списке лучших снайперов сезона Овечкин идет на четвертом месте с 29 шайбами, у лидера Криса Крайдера («Рейнджерс») 33 гола.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 64 очка (17+47) в 47 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 63 (32+31) в 43 матчах

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 60 (23+37) в 42 матчах

4. Назем Кадри («Колорадо») — 60 (19+41) в 41 матче

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 59 (29+30) в 47 матчах