Овечкин вышел на третье место по результативным передачам в НХЛ среди россиян

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:5).

Для 36-летнего россиянина это 620-я результативная передача в 1244 матчах НХЛ. По этому показателю капитан столичного клуба вышел на третье место среди россиянин, опередив Сергея Зубова (619 передач в 1068 матчах). Выше Овечкина идут Сергей Федоров (696 передач в 1248 матчах) и Евгений Малкин (688 передач в 952 матчах).

В текущем сезоне Овечкин провел 47 матчей, в которых набрал 59 (29+30) очков.