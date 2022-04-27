Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс забросил 60 шайб

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0).

24-летний американец первым в сезоне забросил 60 шайб. Он стал первым игроком из США, забившим 60 голов за сезон.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 60 шайб в 73 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 55 шайб в 79 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 52 шайбы в 80 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 шайб в 77 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 шайб в 79 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 45 шайбы в 76 матчах

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 шайбы в 79 матчах