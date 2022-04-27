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Мэттьюс стал 21-м игроком в истории, забившим 60 голов за сезон

Форвард «Торонто» Мэттьюс стал 21-м игроком в истории, забившим 60 голов за сезон в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Остон Мэттьюс прервал пятиматчевую безголевую серию и оформил дубль во встрече с «Детройтом». Форвард «Торонто» стал 21-м игроком в истории, кому удалось добраться до отметки 60 шайб за сезон. Больше одного чемпионата с 60 голами выдавали всего восемь хоккеистов, рекорд — по пять сезонов — делят Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Хоккеисты, которые забивали 60 и более голов за сезон

Игрок

Страна

Сезоны 60+

Лучший сезон

Голы

Уэйн Гретцки

Канада

5

1981/82

92

Майк Босси

Канада

5

1978/79

69

Марио Лемье

Канада

4

1988/89

85

Фил Эспозито

Канада

4

1970/71

76

Бретт Халл

США

3

1990/91

86

Яри Курри

Финляндия

2

1984/85

71

Стив Айзерман

Канада

2

1988/89

65

Павел Буре

Россия

2

1992/93, 1993/94

60

Александр Могильный

Россия

1

1992/93

76

Теему Селянне

Финляндия

1

1992/93

76

Берни Николс

Канада

1

1988/89

70

Лэнни Макдональд

Канада

1

1982/83

66

Александр Овечкин

Россия

1

2007/08

65

Люк Робитайл

Канада

1

1992/93

63

Яромир Ягр

Чехия

1

1995/96

62

Реджи Лич

Канада

1

1975/76

61

Стив Шутт

Канада

1

1976/77

60

Ги Лефлер

Канада

1

1977/78

60

Деннис Марук

Канада

1

1981/82

60

Стивен Стэмкос

Канада

1

2011/12

60

Остон Мэттьюс

США

1

2021/22

60

В XXI веке помимо Мэттьюса 60 голов забивали только Александр Овечкин в сезоне-2007/08 и Стивен Стэмкос 10 лет назад. Главный преследователь американского форварда «Торонто» Леон Драйзайтль занимает седьмое место за последние 22 года, уступая еще Павлу Буре и Джонатану Чичу.

Хоккеисты, забивавшие больше 52 голов за сезон в XXI веке

Игрок

Команда

Сезон

Матчи

Голы

Александр Овечкин

Вашингтон

2007/08

82

65

Остон Мэттьюс

Торонто

2021/22

74

60

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

2011/12

82

60

Павел Буре

Флорида

2000/01

82

59

Александр Овечкин

Вашингтон

2008/09

79

56

Джонатан Чичу

Сан-Хосе

2005/06

82

56

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

2021/22

79

55

Джо Сакик

Каролина

2000/01

82

54

Яромир Ягр

Рейнджерс

2005/06

82

54

Александр Овечкин

Вашингтон

2014/15

81

53

Из американских хоккеистов только Бретт Халл забивал больше, чем Мэттьюс. Сын великого Бобби Халла трижды достигал рубежа в 70 голов, установив в том числе и рекорд НХЛ для игроков из США — 86 шайб в регулярке-1990/91.

Американские хоккеисты, забившие 50 голов за регулярный чемпионат

Игрок

Команды

Сезоны 50+

Бретт Халл

Сент-Луис

5 (1989/90-72, 1990/91-86, 1991/92-70, 1992/93-54, 1993/94-57)

Джон Леклер

Филадельфия

3 (1995/96-51, 1996/97-50, 1997/98-51)

Пэт Лафонтен

Айлендерс, Баффало

2 (1989/90-54, 1992/93-53)

Джереми Реник

Чикаго

2 (1991/92-53, 1992/93-50)

Кевин Стивенс

Питтсбург

2 (1991/92-54, 1992/93-55)

Кейт Ткачак

Виннипег/Финикс

2 (1995/96-50, 1996/97-52)

Бобби Карпентер

Вашингтон

1 (1984/85-53)

Джимми Карсон

Лос-Анджелес

1 (1987/88-55)

Джо Маллен

Калгари

1 (1988/89-51)

Майк Модано

Даллас

1 (1993/94-50)

Остон Мэттьюс

Торонто

1 (2021/22-60)

Крис Крайдер

Рейнджерс

1 (2021/22-52)

Бомбардирский результат Мэттьюса — 106 (60+46) очков — четвертый в истории «Торонто». Больше американца в составе «кленовых листьев» набирали только Дуг Гилмор (дважды) и Дэррил Ситтлер. Партнер Остона по первой тройке канадского клуба Митч Марнер (97 очков) занимает девятое место в истории франшизы, оставляя неплохие шансы на попадание в топ-5.

Лучшие бомбардиры за сезон в истории «Торонто»

Игрок

Страна

Сезон

Матчи

Голы

Дуг Гилмор

Канада

1992/93

83

127 (32+95)

Дэррил Ситтлер

Канада

1977/78

80

117 (45+72)

Дуг Гилмор

Канада

1993/94

83

111 (27+84)

Остон Мэттьюс

США

2021/22

73

106 (60+46)

Дэррил Ситтлер

Канада

1975/76

79

100 (41+59)

Дэйв Андрейчак

Канада

1993/94

83

99 (53+46)

Дэррил Ситтлер

Канада

1979/80

73

97 (40+57)

Уилф Паймент

Канада

1980/91

77

97 (40+57)

Митч Марнер

Канада

2021/22

72

97 (35+62)

Дэррил Ситтлер

Канада

1980/81

80

96 (43+53)
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс забросил 60 шайб
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
Результаты / календарь
17.04
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28.04
29.04
30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 3 : 0
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 4 : 2
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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