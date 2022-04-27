Форвард «Торонто» Мэттьюс стал 21-м игроком в истории, забившим 60 голов за сезон в НХЛ

Остон Мэттьюс прервал пятиматчевую безголевую серию и оформил дубль во встрече с «Детройтом». Форвард «Торонто» стал 21-м игроком в истории, кому удалось добраться до отметки 60 шайб за сезон. Больше одного чемпионата с 60 голами выдавали всего восемь хоккеистов, рекорд — по пять сезонов — делят Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Хоккеисты, которые забивали 60 и более голов за сезон

Игрок Страна Сезоны 60+ Лучший сезон Голы Уэйн Гретцки Канада 5 1981/82 92 Майк Босси Канада 5 1978/79 69 Марио Лемье Канада 4 1988/89 85 Фил Эспозито Канада 4 1970/71 76 Бретт Халл США 3 1990/91 86 Яри Курри Финляндия 2 1984/85 71 Стив Айзерман Канада 2 1988/89 65 Павел Буре Россия 2 1992/93, 1993/94 60 Александр Могильный Россия 1 1992/93 76 Теему Селянне Финляндия 1 1992/93 76 Берни Николс Канада 1 1988/89 70 Лэнни Макдональд Канада 1 1982/83 66 Александр Овечкин Россия 1 2007/08 65 Люк Робитайл Канада 1 1992/93 63 Яромир Ягр Чехия 1 1995/96 62 Реджи Лич Канада 1 1975/76 61 Стив Шутт Канада 1 1976/77 60 Ги Лефлер Канада 1 1977/78 60 Деннис Марук Канада 1 1981/82 60 Стивен Стэмкос Канада 1 2011/12 60 Остон Мэттьюс США 1 2021/22 60

В XXI веке помимо Мэттьюса 60 голов забивали только Александр Овечкин в сезоне-2007/08 и Стивен Стэмкос 10 лет назад. Главный преследователь американского форварда «Торонто» Леон Драйзайтль занимает седьмое место за последние 22 года, уступая еще Павлу Буре и Джонатану Чичу.

Хоккеисты, забивавшие больше 52 голов за сезон в XXI веке

Игрок Команда Сезон Матчи Голы Александр Овечкин Вашингтон 2007/08 82 65 Остон Мэттьюс Торонто 2021/22 74 60 Стивен Стэмкос Тампа-Бэй 2011/12 82 60 Павел Буре Флорида 2000/01 82 59 Александр Овечкин Вашингтон 2008/09 79 56 Джонатан Чичу Сан-Хосе 2005/06 82 56 Леон Драйзайтль Эдмонтон 2021/22 79 55 Джо Сакик Каролина 2000/01 82 54 Яромир Ягр Рейнджерс 2005/06 82 54 Александр Овечкин Вашингтон 2014/15 81 53

Из американских хоккеистов только Бретт Халл забивал больше, чем Мэттьюс. Сын великого Бобби Халла трижды достигал рубежа в 70 голов, установив в том числе и рекорд НХЛ для игроков из США — 86 шайб в регулярке-1990/91.

Американские хоккеисты, забившие 50 голов за регулярный чемпионат

Игрок Команды Сезоны 50+ Бретт Халл Сент-Луис 5 (1989/90-72, 1990/91-86, 1991/92-70, 1992/93-54, 1993/94-57) Джон Леклер Филадельфия 3 (1995/96-51, 1996/97-50, 1997/98-51) Пэт Лафонтен Айлендерс, Баффало 2 (1989/90-54, 1992/93-53) Джереми Реник Чикаго 2 (1991/92-53, 1992/93-50) Кевин Стивенс Питтсбург 2 (1991/92-54, 1992/93-55) Кейт Ткачак Виннипег/Финикс 2 (1995/96-50, 1996/97-52) Бобби Карпентер Вашингтон 1 (1984/85-53) Джимми Карсон Лос-Анджелес 1 (1987/88-55) Джо Маллен Калгари 1 (1988/89-51) Майк Модано Даллас 1 (1993/94-50) Остон Мэттьюс Торонто 1 (2021/22-60) Крис Крайдер Рейнджерс 1 (2021/22-52)

Бомбардирский результат Мэттьюса — 106 (60+46) очков — четвертый в истории «Торонто». Больше американца в составе «кленовых листьев» набирали только Дуг Гилмор (дважды) и Дэррил Ситтлер. Партнер Остона по первой тройке канадского клуба Митч Марнер (97 очков) занимает девятое место в истории франшизы, оставляя неплохие шансы на попадание в топ-5.

Лучшие бомбардиры за сезон в истории «Торонто»