Мэттьюс стал 21-м игроком в истории, забившим 60 голов за сезон
Остон Мэттьюс прервал пятиматчевую безголевую серию и оформил дубль во встрече с «Детройтом». Форвард «Торонто» стал 21-м игроком в истории, кому удалось добраться до отметки 60 шайб за сезон. Больше одного чемпионата с 60 голами выдавали всего восемь хоккеистов, рекорд — по пять сезонов — делят Уэйн Гретцки и Майк Босси.
Хоккеисты, которые забивали 60 и более голов за сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Сезоны 60+
|
Лучший сезон
|
Голы
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
5
|
1981/82
|
92
|
Майк Босси
|
Канада
|
5
|
1978/79
|
69
|
Марио Лемье
|
Канада
|
4
|
1988/89
|
85
|
Фил Эспозито
|
Канада
|
4
|
1970/71
|
76
|
Бретт Халл
|
США
|
3
|
1990/91
|
86
|
Яри Курри
|
Финляндия
|
2
|
1984/85
|
71
|
Стив Айзерман
|
Канада
|
2
|
1988/89
|
65
|
Павел Буре
|
Россия
|
2
|
1992/93, 1993/94
|
60
|
Александр Могильный
|
Россия
|
1
|
1992/93
|
76
|
Теему Селянне
|
Финляндия
|
1
|
1992/93
|
76
|
Берни Николс
|
Канада
|
1
|
1988/89
|
70
|
Лэнни Макдональд
|
Канада
|
1
|
1982/83
|
66
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
1
|
2007/08
|
65
|
Люк Робитайл
|
Канада
|
1
|
1992/93
|
63
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
1
|
1995/96
|
62
|
Реджи Лич
|
Канада
|
1
|
1975/76
|
61
|
Стив Шутт
|
Канада
|
1
|
1976/77
|
60
|
Ги Лефлер
|
Канада
|
1
|
1977/78
|
60
|
Деннис Марук
|
Канада
|
1
|
1981/82
|
60
|
Стивен Стэмкос
|
Канада
|
1
|
2011/12
|
60
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
1
|
2021/22
|
60
В XXI веке помимо Мэттьюса 60 голов забивали только Александр Овечкин в сезоне-2007/08 и Стивен Стэмкос 10 лет назад. Главный преследователь американского форварда «Торонто» Леон Драйзайтль занимает седьмое место за последние 22 года, уступая еще Павлу Буре и Джонатану Чичу.
Хоккеисты, забивавшие больше 52 голов за сезон в XXI веке
|
Игрок
|
Команда
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2007/08
|
82
|
65
|
Остон Мэттьюс
|
Торонто
|
2021/22
|
74
|
60
|
Стивен Стэмкос
|
Тампа-Бэй
|
2011/12
|
82
|
60
|
Павел Буре
|
Флорида
|
2000/01
|
82
|
59
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2008/09
|
79
|
56
|
Джонатан Чичу
|
Сан-Хосе
|
2005/06
|
82
|
56
|
Леон Драйзайтль
|
Эдмонтон
|
2021/22
|
79
|
55
|
Джо Сакик
|
Каролина
|
2000/01
|
82
|
54
|
Яромир Ягр
|
Рейнджерс
|
2005/06
|
82
|
54
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2014/15
|
81
|
53
Из американских хоккеистов только Бретт Халл забивал больше, чем Мэттьюс. Сын великого Бобби Халла трижды достигал рубежа в 70 голов, установив в том числе и рекорд НХЛ для игроков из США — 86 шайб в регулярке-1990/91.
Американские хоккеисты, забившие 50 голов за регулярный чемпионат
|
Игрок
|
Команды
|
Сезоны 50+
|
Бретт Халл
|
Сент-Луис
|
5 (1989/90-72, 1990/91-86, 1991/92-70, 1992/93-54, 1993/94-57)
|
Джон Леклер
|
Филадельфия
|
3 (1995/96-51, 1996/97-50, 1997/98-51)
|
Пэт Лафонтен
|
Айлендерс, Баффало
|
2 (1989/90-54, 1992/93-53)
|
Джереми Реник
|
Чикаго
|
2 (1991/92-53, 1992/93-50)
|
Кевин Стивенс
|
Питтсбург
|
2 (1991/92-54, 1992/93-55)
|
Кейт Ткачак
|
Виннипег/Финикс
|
2 (1995/96-50, 1996/97-52)
|
Бобби Карпентер
|
Вашингтон
|
1 (1984/85-53)
|
Джимми Карсон
|
Лос-Анджелес
|
1 (1987/88-55)
|
Джо Маллен
|
Калгари
|
1 (1988/89-51)
|
Майк Модано
|
Даллас
|
1 (1993/94-50)
|
Остон Мэттьюс
|
Торонто
|
1 (2021/22-60)
|
Крис Крайдер
|
Рейнджерс
|
1 (2021/22-52)
Бомбардирский результат Мэттьюса — 106 (60+46) очков — четвертый в истории «Торонто». Больше американца в составе «кленовых листьев» набирали только Дуг Гилмор (дважды) и Дэррил Ситтлер. Партнер Остона по первой тройке канадского клуба Митч Марнер (97 очков) занимает девятое место в истории франшизы, оставляя неплохие шансы на попадание в топ-5.
Лучшие бомбардиры за сезон в истории «Торонто»
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Дуг Гилмор
|
Канада
|
1992/93
|
83
|
127 (32+95)
|
Дэррил Ситтлер
|
Канада
|
1977/78
|
80
|
117 (45+72)
|
Дуг Гилмор
|
Канада
|
1993/94
|
83
|
111 (27+84)
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
2021/22
|
73
|
106 (60+46)
|
Дэррил Ситтлер
|
Канада
|
1975/76
|
79
|
100 (41+59)
|
Дэйв Андрейчак
|
Канада
|
1993/94
|
83
|
99 (53+46)
|
Дэррил Ситтлер
|
Канада
|
1979/80
|
73
|
97 (40+57)
|
Уилф Паймент
|
Канада
|
1980/91
|
77
|
97 (40+57)
|
Митч Марнер
|
Канада
|
2021/22
|
72
|
97 (35+62)
|
Дэррил Ситтлер
|
Канада
|
1980/81
|
80
|
96 (43+53)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19