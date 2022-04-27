Мэттьюс стал первым игроком из США, забросившим 60 шайб за сезон

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0).

На счету 24-летнего американца 60 заброшенных шайб. Он стал первым игроком из США, забившим 60 голов за сезон. Последний раз столько шайб забрасывал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос в сезоне-2011/12. Также капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 65 шайб в сезоне-2007/08.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 73 матча, в которых набрал 106 (60+46) очков.