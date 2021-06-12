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Сузуки прокомментировал выход «Монреаля» в полуфинал Кубка Стэнли

09:04
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Форвард «Монреаля» Ник Сузуки поделился мнением о выходе команды в полуфинал Кубка Стэнли.

«На самом деле ожидал, что мы зайдем так далеко. Меня не слишком заботит, что говорят другие люди, я полностью уверен в нашей команде и в том, как мы можем играть. Я думаю, мы показали это на протяжении всего плей-офф. Тонна уверенности во всех прямо сейчас, и это именно то, что нужно команде-победительнице», — приводит слова Сузуки официальный сайт НХЛ.

В полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Вегасом». Первый матч серии пройдет 15 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей