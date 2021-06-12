Сузуки прокомментировал выход «Монреаля» в полуфинал Кубка Стэнли

Форвард «Монреаля» Ник Сузуки поделился мнением о выходе команды в полуфинал Кубка Стэнли.

«На самом деле ожидал, что мы зайдем так далеко. Меня не слишком заботит, что говорят другие люди, я полностью уверен в нашей команде и в том, как мы можем играть. Я думаю, мы показали это на протяжении всего плей-офф. Тонна уверенности во всех прямо сейчас, и это именно то, что нужно команде-победительнице», — приводит слова Сузуки официальный сайт НХЛ.