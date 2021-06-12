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Тротц: «У «Айлендерс» не было ни одного разговора о «Тампе»

06:15
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

«У нас не было ни одного разговора о «Тампе», ни одного. В начале этого пути мы хотели обыграть «Питтсбург». Нам это удалось, и следующей целью оказался «Бостон». А теперь нам снова предстоит сыграть против чемпиона», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Первый матч серии «Тампа» — «Айлендерс» пройдет 13 июня и начнется в 22:00 мск. Во втором раунде «островитяне» обыграли «Бостон» со счетом 4-2, «Лайтнинг» оказались сильнее «Каролины» (4-1).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей