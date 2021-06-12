Флери: «Монреаль» станет для «Вегаса» еще одним большим испытанием»

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери поделился мнением об игре «Монреаля» перед полуфинальной серией Кубка Стэнли.

«Монреаль» был очень хорош на протяжении всех матчей плей-офф, и они станут для нас еще одним большим испытанием», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

В полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Вегасом». Первый матч серии пройдет 15 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.