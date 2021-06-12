Флери: «Монреаль» станет для «Вегаса» еще одним большим испытанием»
09:33
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери поделился мнением об игре «Монреаля» перед полуфинальной серией Кубка Стэнли.
«Монреаль» был очень хорош на протяжении всех матчей плей-офф, и они станут для нас еще одним большим испытанием», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.
В полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Вегасом». Первый матч серии пройдет 15 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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