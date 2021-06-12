Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Флери: «Монреаль» станет для «Вегаса» еще одним большим испытанием»

09:33
Теги:

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери поделился мнением об игре «Монреаля» перед полуфинальной серией Кубка Стэнли.

«Монреаль» был очень хорош на протяжении всех матчей плей-офф, и они станут для нас еще одним большим испытанием», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

В полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Вегасом». Первый матч серии пройдет 15 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.

Читайте также

Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020
Какой ваш талисман удачи по дате рождения
МЧС наградит спасших детей из пожара в Костроме мужчин
Фото няни, похитившей маленькую девочку в Подмосковье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей