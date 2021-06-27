Сорокин — о переговорах с «Айлендерс»: «Моя работа — отбивать шайбы»
19:44
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин заявил, что не беспокоится по поводу переговоров относительно нового контракта с клубом.
«Моя работа — останавливать шайбы. В первую очередь, я должен думать об этом», — цитирует Сорокина Newsday.
В прошедшем сезоне 25-летний россиянин дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 22 матча, показав коэффициент надежности 2,17 при 91,8 проценте отраженных бросков.
В плей-офф на его счету 7 матчей: коэффициент надежности — 2,79, процент отраженных бросков — 92,2.
По годичному контракту Сорокин заработал 2 миллиона долларов. Он становится ограниченно свободным агентом.
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