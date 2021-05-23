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Сорокин стал вторым вратарем-новичком «Айлендерс» с двумя победами в плей-офф НХЛ

01:27
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«Айлендерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 4:1. Счет в серии стал 2-2.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин провел второй матч в плей-офф (первая игра — 4:3 ОТ) и одержал две победы. Таким образом, 25-летний россиянин стал вторым вратарем-новичком клуба с двумя или более победами в Кубке Стэнли — ранее это удалось Гленну Решу. Также Сорокин стал третьим вратарем «Айлендерс», который победил в своих первых двух матчах плей-офф за клуб.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей