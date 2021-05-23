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Сорокин признан первой звездой четвертого матча серии «Айлендерс» — «Питтсбург»

01:00
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой четвертого матча серии плей-офф против «Питтсбург» (4:1).

Россиянин отразил 29 бросков по своим воротам. Второй звездой признан Защитник Райан Пулок, третья звезда — форвард Джош Бэйли.

Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.

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