Сорокин признан первой звездой четвертого матча серии «Айлендерс» — «Питтсбург»
01:00
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой четвертого матча серии плей-офф против «Питтсбург» (4:1).
Россиянин отразил 29 бросков по своим воротам. Второй звездой признан Защитник Райан Пулок, третья звезда — форвард Джош Бэйли.
Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ стал 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Питтсбурге и начнется в 2:00 мск.
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