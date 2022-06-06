Шестеркин вышел на второе место по количеству сейвов в плей-офф среди вратарей «Рейнджерс»

«Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли уступили «Тампе» (2:3).

Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 48 бросков. 26-летний россиянин сделал 588 сейвов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и вышел на второе место по количеству отраженных бросков в одном плей-офф среди вратарей команды, обогнав Майка Рихтера (574). Лидером «Рейнджерс» является Хенрик Лундквист, сделавший 683 сейва в сезоне-2013/14.

В текущем плей-офф Шестеркин провел 17 матчей, в которых пропустил 44 шайбы при 93 процентах отраженных бросков.