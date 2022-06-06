Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итоги третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:2).

«Мы проигрывали в серии 2:0, так что в третьем матче на кону было все. Это было характерно для нашей игры. Много времени в чужой зоне, постоянное давление. Василевский вовремя сделал несколько отличных сейвов. Хорошая командная работа», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч пройдет 8 июня и начнется в 3:00 мск.