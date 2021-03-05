Пресс-служба НХЛ назвал лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (1:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан нападающий Крис Крайдер, оформивший хет-трик. Второй звездой стал российский вратарь Игорь Шестеркин, который отразил 32 из 33 бросков по своим воротам за 54 минуты, а затем получил травму и был заменен на Александра Георгиева. Замкнул тройку лучших форвард Райан Строум, сделавший 2 голевые передачи.