Дубль Экблада принес «Флориде» победу над «Нэшвиллом»

«Флорида» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе «Пантерз» дублем отличился защитник Аарон Экблад, на его счету победная шайба.

«Флорида» занимает третье место в Центральном дивизионе с 32 очками, «Нэшвилл» идет на шестой строчке с 20 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Флорида» — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Голы: Верхэге — 8 (Барков, Экблад), 6:29 — 0:1. Марчмент — 1 (Экблад), 9:01 — 0:2. Юбердо — 9 (Хернквист), 20:59 — 0:3. Экхольм — 4 (Арвидссон, Йоси), 32:23 — 1:3. Экблад — 7 (бол., Барков, Юбердо), 38:44 — 1:4. Форсберг — 10 (Арвидссон, Экхольм), 39:34 — 2:4. Экблад — 8 (бол., Барков, Яндл), 49:07 — 2:5. Сиссонс — 4 (Ричардсон, Форсберг), 52:40 — 3:5. Джохансен — 1 (Арвидссон, Форсберг), 58:47 — 4:5.

Вратари: Ринне (56:59 — 57:17, 57:42 — 58:47, 58:54) — Бобровский.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (10+15+10) — 38 (17+13+8).

5 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.