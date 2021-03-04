НХЛ, расписание и результаты матчей 5 марта: Гусев против Бучневича, «Питтсбург» против «Флайерз»
22:00
В ночь на 5 марта в регулярном чемпионате НХЛ состоится 10 матчей. Никита Гусев в составе «Нью-Джерси» сыграет против «Рейнджерс», Евгений Малкин и его «Питтсбург» вновь сыграют против «Филадельфии».
5 марта
«Айлендерс» — «Баффало» (3.00)
«Монреаль» — «Виннипег» (3.00)
«Питтсбург» — «Филадельфия» (3.00)
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (3.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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