НХЛ, расписание и результаты матчей 5 марта: Гусев против Бучневича, «Питтсбург» против «Флайерз»

В ночь на 5 марта в регулярном чемпионате НХЛ состоится 10 матчей. Никита Гусев в составе «Нью-Джерси» сыграет против «Рейнджерс», Евгений Малкин и его «Питтсбург» вновь сыграют против «Филадельфии».

5 марта

«Айлендерс» — «Баффало» (3.00)

«Каролина» — «Детройт» (3.00)

«Монреаль» — «Виннипег» (3.00)

«Питтсбург» — «Филадельфия» (3.00)

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (3.00)

«Нэшвилл» — «Флорида» (4.00)

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» (4.00)

«Даллас» — «Коламбус» (4.30)

«Калгари» — «Оттава» (5.00)

«Ванкувер» — «Торонто» (6.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.