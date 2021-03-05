Шестеркин получил травму в матче с «Нью-Джерси»
06:04
В третьем периоде матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» вратарь гостей Игорь Шесткеркин, отражая бросок защитника «Дэвилз» Дэймона Сиверсона, получил травму. О характере повреждения не сообщается, но, судя по повтору, голкипер при перемещении от штанги к штанге повредил пах.
Шестеркин покинул лед только с помощью партнеров и врача команды. Его заменил соотечественник Александр Георгиев.
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