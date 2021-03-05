НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шестеркин получил травму в матче с «Нью-Джерси»

06:04
5 марта. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:6. Игорь Шесткеркин. Фото nhl.com
5 марта. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:6. Игорь Шесткеркин. Фото nhl.com
Теги:

В третьем периоде матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» вратарь гостей Игорь Шесткеркин, отражая бросок защитника «Дэвилз» Дэймона Сиверсона, получил травму. О характере повреждения не сообщается, но, судя по повтору, голкипер при перемещении от штанги к штанге повредил пах.

Шестеркин покинул лед только с помощью партнеров и врача команды. Его заменил соотечественник Александр Георгиев.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир