Шестеркин получил травму в матче с «Нью-Джерси»

В третьем периоде матча «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» вратарь гостей Игорь Шесткеркин, отражая бросок защитника «Дэвилз» Дэймона Сиверсона, получил травму. О характере повреждения не сообщается, но, судя по повтору, голкипер при перемещении от штанги к штанге повредил пах.

Шестеркин покинул лед только с помощью партнеров и врача команды. Его заменил соотечественник Александр Георгиев.