Шестеркин с двумя передачами признан второй звездой шестого матча серии с «Каролиной»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой шестого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:2).

26-летний россиянин сделал 37 сейвов и оформил две результативные передачи. Первой звездой признан автор дубля Филип Хытил, третья звезда — Барклай Гудроу, который провел первый матч после травмы, полученной в стартовой игре плей-офф против «Питтсбурга».

В текущем плей-офф Шестеркин провел 13 матчей, в которых пропустил 35 шайб и сделал три результативные передачи.