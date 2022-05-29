Шестеркин получил две минуты штрафа за силовой прием в матче с «Каролиной»

«Рейнджерс» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» (5:2).

В одном из эпизодов матча вратарь хозяев Игорь Шестеркин провел силовой прием на форварде Сэте Джарвисе. За толчок соперника вратарь получил две минуты штрафа.

Также в этом матче Шестеркин сделал две результативные передачи.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 мая и начнется в 3:00 мск.