Два ассиста Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и сравнять счет в серии

«Рейнджерс» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ на своем льду обыграли «Каролину» со счетом 5:2.

В составе хозяев дубль оформил Филип Хытил, еще по шайбе забросили Тайлер Мотт, Мика Зибанежад и Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин сделал 37 сейвов и отметился двумя результативными передачами.

У «Харрикейнз» голы на счету Брейди Шея и Винсента Трошека, вратарь Петр Кочетков сменил Антти Раанту на 24-й минуте и отразил 10 бросков.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 мая и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Рейнджерс» — «Каролина» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Голы: Мотт — 2, 7:22 — 1:0. Зибанежад — 7 (бол., Фокс, Шестеркин), 9:51 — 2:0. Хытил — 3 (Фокс), 23:24 — 3:0. Шей — 1 (Ахо, Джарвис), 25:05 — 3:1. Хытил — 4 (Лафренье, Шестеркин), 26:47 — 4:1. Трочек — 5 (Нечас, Шей), 32:47 — 4:2. Панарин — 4 (бол., Крайдер, Строум), 47:43 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Раанта (Кочетков, 23:24).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 25 (12+7+6) — 39 (15+11+13).

Наши: Панарин (17.27/2/-2) — Свечников (13.55/1/-1).

29 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.