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«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», несмотря на голевую передачу Барбашева

06:55
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«Сент-Луис» проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). Победитель определился в серии буллитов. «Койотс» прервали семиматчевую серию побед «Блюз».

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шворц — 4 (Шенн, Пьетранджело), 17:13 — 1:0. Келлер — 4, 26:47 — 1:1. Парэйко — 1 (Сундквист, Барбашев), 35:41 — 2:1. Гарлэнд — 8 (бол., Келлер, Дворак), 45:58 — 2:2.

Победный буллит: Шмолц.

Вратари: Биннингтон — Кюмпер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (8+16+7+4) — 22 (9+6+5+2).

Наши: Барбашев (12.37/0/+1) — Любушкин (13.15/0/-1).

13 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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