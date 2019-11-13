«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», несмотря на голевую передачу Барбашева
«Сент-Луис» проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 Б). Победитель определился в серии буллитов. «Койотс» прервали семиматчевую серию побед «Блюз».
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шворц — 4 (Шенн, Пьетранджело), 17:13 — 1:0. Келлер — 4, 26:47 — 1:1. Парэйко — 1 (Сундквист, Барбашев), 35:41 — 2:1. Гарлэнд — 8 (бол., Келлер, Дворак), 45:58 — 2:2.
Победный буллит: Шмолц.
Вратари: Биннингтон — Кюмпер.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (8+16+7+4) — 22 (9+6+5+2).
Наши: Барбашев (12.37/0/+1) — Любушкин (13.15/0/-1).
13 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.
НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей