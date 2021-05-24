«Колорадо» победил «Сент-Луис» в четвертом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф

«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2.

На шайбы Брэндона Саада, Габриэля Ландескуга, Микко Рантанена, Натана Маккиннона и Валерия Ничушкина хозяева ответили дублем Владимира Тарасенко, который набрал первые очки в плей-офф.

«Колорадо» победил в серии со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф, в котором встретится с победителем серии «Вегас» — «Миннесота» (счет в серии 3-1).