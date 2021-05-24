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«Колорадо» победил «Сент-Луис» в четвертом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф

02:47
24 мая. «Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:5. Фото ХК «Колорадо»
24 мая. «Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:5. Фото ХК «Колорадо»
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«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:2.

На шайбы Брэндона Саада, Габриэля Ландескуга, Микко Рантанена, Натана Маккиннона и Валерия Ничушкина хозяева ответили дублем Владимира Тарасенко, который набрал первые очки в плей-офф.

«Колорадо» победил в серии со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф, в котором встретится с победителем серии «Вегас» — «Миннесота» (счет в серии 3-1).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей