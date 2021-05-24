Тарасенко оформил дубль в матче с «Колорадо». Видео
02:35
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».
Россиянин забросил шайбу на 49-й минуте встречи, оформив дубль. Для Тарасенко это второе набранное очко в плей-офф.
? Vladimir Tarasenko PP — 2nd of the game #stlblues— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 23, 2021
3-2 #GoAvsGo
? @BallySportsMW pic.twitter.com/uTA2tVP6t1
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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