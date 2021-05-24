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Тарасенко оформил дубль в матче с «Колорадо». Видео

02:35
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

Россиянин забросил шайбу на 49-й минуте встречи, оформив дубль. Для Тарасенко это второе набранное очко в плей-офф.

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