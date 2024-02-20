«Вегас» в гостях победил «Сан-Хосе»

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«Сан-Хосе» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.

В этой встрече заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио, Вильям Карлссон, Киган Колесар и Мэйсон Морелли.

«Вегас» с 70 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Шаркс» идут на 15-й строчке — 35 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: Амадио — 8 (Уайтклауд), 2:28 — 0:1. Карлссон — 17 (Мартинес, Стоун), 4:25 — 0:2. Морелли — 1 (бол., Пьетранджело, Мартинес), 19:12 — 0:3. Колесар — 5 (Мартинес, Морелли), 38:44 — 0:4.

Вратари: Блэквуд — Томпсон.

Штраф: 30 — 2.

Броски: 30 (9+14+7) — 26 (16+7+3).

Наши: — - Барбашев (15.53/0/0), Мироманов (17.31/1/0).

20 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.