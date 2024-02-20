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Сегодня, 02:40

«Аризона» дома проиграла «Эдмонтону». Это 10-е поражение «Койотс» подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» на своем льду проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Койотс» потерпели десятое поражение подряд.

Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил одну шайбу и сделал 2 голевые передачи. Защитник Эван Бушар оформил ассистентский хет-трик.

«Эдмонтон» набрал 67 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 50 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)

Голы: Драйзайтль — 26 (бол., Макдэвид, Бушар), 2:12 — 0:1. Бьюгстад — 11 (Крауз, Дамба), 4:15 — 1:1. Янмарк — 2 (Кулак, Дешарне), 6:07 — 1:2. Келлер — 22 (бол., Шмальц, Дурзи), 22:53 — 2:2. Бьюгстад — 12 (Келлер), 30:52 — 3:2. Кейн — 20 (Бушар, Экхольм), 44:28 — 3:3. Хаймэн — 34 (Экхольм, Бушар), 44:54 — 3:4. Кейн — 21 (Маклеод, Драйзайтль), 46:31 — 3:5. Фогеле — 11 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 58:51 — 3:6.

Вратари: Вильяльта (57:12 — 58:51) — Скиннер (44:18 — 44:28).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (7+9+9) — 26 (7+7+12).

20 февраля. Темпе. Mullett Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 54 32 22 69
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 52 24 28 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 33 23 77
2 Флорида 55 36 19 76
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 34 22 76
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 53 33 20 71
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 55 26 29 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 57 37 20 80
2 Вегас 55 32 23 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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Сан-Хосе – Вегас
 0 : 4
20.02 00:00
Калгари – Виннипег
 6 : 3
20.02 00:00
Аризона – Эдмонтон
 3 : 6
20.02 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 - : -
20.02 03:00
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Тампа-Бэй

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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 56 91
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 53 49
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 36
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Луи Доминге

Луи Доминге

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Ярослав Аскаров

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Нэшвилл

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Спенсер Мартин

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