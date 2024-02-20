«Аризона» дома проиграла «Эдмонтону». Это 10-е поражение «Койотс» подряд
«Аризона» на своем льду проиграла «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Койотс» потерпели десятое поражение подряд.
Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил одну шайбу и сделал 2 голевые передачи. Защитник Эван Бушар оформил ассистентский хет-трик.
«Эдмонтон» набрал 67 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 50 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
Голы: Драйзайтль — 26 (бол., Макдэвид, Бушар), 2:12 — 0:1. Бьюгстад — 11 (Крауз, Дамба), 4:15 — 1:1. Янмарк — 2 (Кулак, Дешарне), 6:07 — 1:2. Келлер — 22 (бол., Шмальц, Дурзи), 22:53 — 2:2. Бьюгстад — 12 (Келлер), 30:52 — 3:2. Кейн — 20 (Бушар, Экхольм), 44:28 — 3:3. Хаймэн — 34 (Экхольм, Бушар), 44:54 — 3:4. Кейн — 21 (Маклеод, Драйзайтль), 46:31 — 3:5. Фогеле — 11 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 58:51 — 3:6.
Вратари: Вильяльта (57:12 — 58:51) — Скиннер (44:18 — 44:28).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (7+9+9) — 26 (7+7+12).
20 февраля. Темпе. Mullett Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|55
|36
|19
|75
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|69
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|54
|22
|32
|58
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|52
|24
|28
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|2
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|55
|29
|26
|64
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|34
|22
|76
|2
|Колорадо
|56
|34
|22
|72
|3
|Виннипег
|53
|33
|20
|71
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|55
|26
|29
|58
|7
|Аризона
|55
|23
|32
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|57
|37
|20
|80
|2
|Вегас
|55
|32
|23
|70
|3
|Эдмонтон
|52
|33
|19
|67
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|55
|23
|32
|57
|6
|Калгари
|56
|26
|30
|57
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|20.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Вегас
|0 : 4
|20.02
|00:00
|
Калгари – Виннипег
|6 : 3
|20.02
|00:00
|
Аризона – Эдмонтон
|3 : 6
|20.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|20.02
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|56
|91
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5