«Сиэтл» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» перегирал «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Ред Уингз» голами отметились Даниэль Спронг, Лукас Раймонд и Мориц Зайдер. Голы гостей на счету Джейдена Шварца и Джареда Маккэна, который оформил дубль. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Бен Чиаро.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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