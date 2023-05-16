Рыбин назвал большим достижением попадание россиян в полуфинал Кубка Стэнли
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал новость о том, что все четыре команды полуфинала Кубка Стэнли-2023 представлены российскими хоккеистами.
«Эдмонтон» мне нравится и своей игрой заслужили выиграть, но побеждает сильнейший. Пускай спортивный принцип определяет то, что это действительно так и есть. За любого из российских парней я буду рад. Абсолютно за любого из перечисленных. Это большая победа, большое достижение в условиях того, что сейчас ребят-спортсменов, причем по всем видам спорта, ущемляют. Я буду рад за любого из них. Не расстроило ли отсутствие Капризова в полуфинале? Ну нет. Я и раньше задавался этим вопросом. Мне допустим «Миннесота», «Винипег» и многие команды не особо интересуют и не особо нравятся. Если взять Капризова, как отдельно взятого игрока, его игра, безусловно, мне нравится. Но я точно не поклонник «Миннесоты», — приводит слова Рыбина «Спорт День за Днем».
Все четыре команды полуфинала Кубка Стэнли-2023 представлены российскими хоккеистами: Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Иван Барбашев («Вегас») и Евгений Дадонов.
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|18.05
|02:00
|
Каролина – Флорида
|- : -