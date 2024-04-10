Овечкин забросил 852-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». После двух периодов счет 2:0.

В конце второй двадцатиминутки шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у него 30 голов и 33 голевые передачи.

Всего за карьеру в НХЛ он забросил 852 шайбы. По этому показателю он занимает 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).