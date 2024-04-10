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Сегодня, 03:34

Овечкин забросил 852-ю шайбу в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». После двух периодов счет 2:0.

В конце второй двадцатиминутки шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у него 30 голов и 33 голевые передачи.

Всего за карьеру в НХЛ он забросил 852 шайбы. По этому показателю он занимает 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
5
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«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Марченко забросил 22-ю шайбу в сезоне НХЛ

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 852-го гола Овечкина. Текущее положение
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 78 53 25 110
2 Каролина 78 49 29 105
3 Айлендерс 77 35 42 85
4 Питтсбург 78 36 42 84
5 Вашингтон 77 36 41 83
6 Филадельфия 78 36 42 83
7 Нью-Джерси 78 37 41 79
8 Коламбус 78 26 52 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 46 32 107
2 Флорида 78 48 30 102
3 Торонто 77 45 32 99
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 77 38 39 84
6 Баффало 78 37 41 79
7 Оттава 77 34 43 72
8 Монреаль 77 29 48 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 78 49 29 107
2 Колорадо 78 48 30 102
3 Виннипег 77 47 30 100
4 Нэшвилл 78 45 33 94
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 77 37 40 84
7 Аризона 77 33 44 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 78 48 30 104
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 77 41 36 93
4 Вегас 77 42 35 92
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 76 34 42 73
7 Анахайм 78 25 53 55
8 Сан-Хосе 77 18 59 44
Результаты / календарь
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Тампа-Бэй – Коламбус
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Нью-Джерси – Торонто
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Флорида – Оттава
 - : -
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Айлендерс – Рейнджерс
- : -
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Монреаль – Филадельфия
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Бостон – Каролина
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10.04 02:00
Детройт – Вашингтон
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Нэшвилл – Виннипег
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Даллас – Баффало
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Колорадо – Миннесота
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Сиэтл – Аризона
 - : -
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Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
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Сан-Хосе – Калгари
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 136
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 78 133
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 76 65
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 78 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Фредерик Андерсен

Каролина

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