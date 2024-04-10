Марченко забросил 22-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 20-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Для него этот гол стал 22-м в текущем сезоне.

Всего в этом сезоне 23-летний россиянин набрал 40 (22+18) очков.