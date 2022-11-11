Свечников поделился эмоциями от 100-й шайбы в карьере в НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился эмоциями от 100-й шайбы в карьере в НХЛ.

22-летний хоккеист в матче против «Эдмонтона» (7:2) оформил хет-трик.

«Очень приятно играть дома и забить здесь свои 100 голов. Это было просто потрясающе. До этого у нас было несколько тяжелых матчей, но сегодня мы смогли показать себя. «Каролина» играла очень мощно», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Каролины».

Форвард играет в НХЛ за «Каролину» с 2018 года. В текущем сезоне Свечников набрал 17 (11+6) очков в 14 матчах.