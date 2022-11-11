Свечников уделал Макдэвида! Еще один хет-трик в битве с лучшим игроком мира

А вратарь «Каролины» Петр Кочетков одержал первую победу в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Эдмонтон» — 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Голы: Свечников — 9 (Терявяйнен, Ахо), 19:40 — 1:0. Бернс — 3 (бол., Нечас, Терявяйнен), 25:58 — 2:0. Хаймэн — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 27:25 — 2:1. Свечников — 10 (Нечас), 30:24 — 3:1. Стаал — 2 (Мартинук, Слэвин), 39:59 — 4:1. Макдэвид — 15 (Бэрри, Кулак), 47:26 — 4:2. Мартинук — 3 (Шей, Фаст), 54:27 — 5:2. Свечников — 11 (Ахо, де Хаан), 55:49 — 6:2. Фаст — 2, 57:42 — 7:2.

Нереализованный буллит: Холлоуэй (Э), 9:19.

Вратари: Кочетков — Кэмпбелл.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (14+6+12) — 22 (8+8+6).

Наши: Свечников (18.56/4/+3) — -.

Роли. PNC Arena. 18 118 зрителей.

Оценивая развитие Андрея Свечникова, многие ждали момента, когда форвард «Каролины» окрепнет в статусе лидера команды. Второй номер драфта-2018 три последних сезона приближался к графику «очко за игру», но нападающему не хватало стабильности, особенно в важных матчах. Андрею — только 22 года. Никто не требовал, чтобы Свечников-младший в одиночку тащил «Харрикейнз». С возрастом нападающий должен был обрести постоянство и играть ровнее. На старте текущего сезона нападающий оправдывает ожидания. В 14 матчах Андрей набрал 17 (11+6) очков, а сегодня оформил хет-трик и помог разобраться с «Эдмонтоном».

«Каролина» остается верна базовым принципам и ставит на энергозатратный хоккей с большим объемом катания. Скорость, предложенная «Харрикейнз», оказалась «Ойлерз» не по зубам. Команда Рода Бриндамора проиграла два прошлых матча, забросив лишь одну шайбу, но оторвалась против банды Коннора Макдэвида. «Каролина» забивала голы на любой вкус. «Эдмонтон» не спасла травма основного голкипера Фредерика Андерсена, которого успешно подменил Петр Кочетков.

Российский вратарь начал сезон в фарм-клубе, но после потери датчанина получил вызов в основу. Кочетков удачно вошел в игру: в первом периоде отразил прорыв Райана Нюджента-Хопкинса и буллит Дилана Холлоуэйя, а во втором — спас в ретростиле после выхода один на один Зака Хаймэна. Неизвестно, как сложился бы матч, пропусти «Харрикейнз» два лишних гола к середине игры, когда еще не создали комфортное преимущество в счете.

Однозначный герой матча — Свечников, оформивший второй хет-трик в сезоне. Удивительно, что первый пришелся как раз таки на игру с «Эдмонтоном». Кажется, у «Каролины» появился собственный специалист по «Нефтяникам». Молодой форвард начал унижение «Ойлерз» в конце первого периода, организовав гол в раздевалку. А во втором отрезке «Харрикейнз» забросили еще трижды. Брент Бернс реализовал большинство, а Свечников и неувядающий Джордан Стаал отличились в равных составах. Для вратаря «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла матч откровенно не задался. Американец пропустил легкие шайбы и не выручал партнеров.

«Эдмонтон» хватило только на два гола против поймавшего кураж Кочеткова. Не ушел без дежурной шайбы Макдэвид, нарисовавший мини-шедевр в третьем периоде. Правда, канадский гений, как и партнер по бомбардирской гонке Леон Драйзайтль, закончил игру с отрицательной полезностью. Коннор провел неоднозначный матч. Форвард забил и ассистировал Заку Хаймэну, но именно с его потери возник первый гол Свечникова. Макдэвид небрежно сыграл у борта, когда до конца периода оставалось около 25 секунд, и только окинул взглядом забивающего россиянина.

Гол Коннора в начале третьего периода не надломил «Каролину». «Харрикейнз» продолжили издеваться над голкипером «Эдмонтона» и отгрузили Кэмпбеллу еще три шайбы. Третий гол Свечникова получился трудовым. Форвард подкараулил отскочившую шайбу и с третьей попытки занес ее в сетку. Матч с «Ойлерз» Андрей однозначно запомнит надолго. Хет-трик помог нападающему разменять первую сотню голов в НХЛ. Для этого Свечникову понадобилось 297 матчей. Форвард ворвался на третью строчку лучших снайперов лиги с 11 шайбами. Впереди только Бо Хорват (12) из «Ванкувера» и Макдэвид (15). Впрочем, в очной дуэли Свечников уделал канадца. «Харрикейнз» прервали двухматчевую серию поражений, а россиянин продолжает намекать, что в текущей регулярке на его игру стоит обратить больше внимания.