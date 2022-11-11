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11 ноября, 09:15

НХЛ: «Рейнджерс» разгромил «Детройт», «Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и другие матчи 11 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

11 ноября, пятница

«Каролина» — «Эдмонтон» — 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Голы: Свечников — 9 (Терявяйнен, Ахо), 19:40 — 1:0. Бернс — 3 (бол., Нечас, Терявяйнен), 25:58 — 2:0. Хаймэн — 7 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 27:25 — 2:1. Свечников — 10 (Нечас), 30:24 — 3:1. Стаал — 2 (Мартинук, Слэвин), 39:59 — 4:1. Макдэвид — 15 (Бэрри, Кулак), 47:26 — 4:2. Мартинук — 3 (Шей, Фаст), 54:27 — 5:2. Свечников — 11 (Ахо, де Хаан), 55:49 — 6:2. Фаст — 2, 57:42 — 7:2.
Нереализованный буллит: Холлоуэй (Э), 9:19.
Вратари: Кочетков — Кэмпбелл.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (14+6+12) — 22 (8+8+6).
Наши: Свечников (18.56/4/+3) — -.
Роли. PNC Arena. 18118 зрителей.

«Детройт» — «Рейнджерс» — 2:8 (1:1, 1:1, 0:6)
Голы: Зибанежад — 8 (Фокс), 15:40 — 0:1. Велено — 2 (Берггрен, Мяяття), 18:46 — 1:1. Раймонд — 6 (Ларкин), 27:33 — 2:1. Крайдер — 6 (бол., Панарин, Фокс), 30:59 — 2:2. Фокс — 4 (Хытил, Лафренье), 46:02 — 2:3. Гудроу — 3 (Панарин, Кравцов), 47:23 — 2:4. Зибанежад — 9 (Веси, Крайдер), 48:13 — 2:5. Готье — 2 (Гудроу, Блэй), 48:59 — 2:6. Хайек — 1 (Хытил, Лафренье), 52:47 — 2:7. Веси — 2 (мен., Гудроу, Фокс), 56:31 — 2:8.
Вратари: Хуссо — Шестеркин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (7+4+9) — 33 (6+10+17).
Наши: — - Кравцов (13.30/2/0), Панарин (17.54/3/0).
Детройт. Little Caesars Arena. 18869 зрителей.

«Баффало» — «Вегас» — 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Голы: Стивенсон — 6 (бол., Маршессо, Пьетранджело), 5:44 — 0:1. Томпсон — 9 (бол., Окпосо, Далин), 16:23 — 1:1. Кессел — 2 (Руа, Коттер), 23:43 — 1:2. Миттельштадт — 3 (бол., Козенс, Петерка), 34:09 — 2:2. Коттер — 2 (Руа, Теодор), 37:08 — 2:3. Пьетранджело — 1 (Айкел, Стивенсон), 43:52 — 2:4. Айкел — 7 (Пьетранджело, Стивенсон), 46:13 — 2:5. Томпсон — 10 (Скиннер, Хиностроза), 49:40 — 3:5. Айкел — 8 (Стивенсон, Стоун), 54:37 — 3:6. Асплунд — 2 (мен., Козенс, Брайсон), 56:31 — 4:6. Айкел — 9 (п.в., Мартинес), 59:52 — 4:7.
Вратари: Комри (58:03 — 59:52) — Томпсон.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (10+13+12) — 36 (15+6+15).
Наши: Любушкин (19.04/1/0) — -.
Баффало. KeyBank Center. 15757 зрителей.

«Бостон» — «Калгари» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хэнифин — 1 (Манджапане, Баклунд), 4:43 — 0:1. Клифтон — 1 (Носек, Пастрняк), 16:38 — 1:1. Макэвой — 1 (Заха, Линдхольм), 38:27 — 2:1. Пастрняк — 9 (п.в., Маршан, Бержерон), 59:27 — 3:1.
Вратари: Ульмарк — Владарж (58:42 — 59:27).
Штраф: 17 — 15.
Броски: 28 (13+8+7) — 32 (13+8+11).
Наши: — - Задоров (20.28/3/0).
Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

«Коламбус» — «Филадельфия» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Годро — 6 (Веренски), 3:53 — 1:0. Веренски — 3 (Годро), 12:03 — 2:0. Дженнер — 3 (Лайне, Годро), 20:37 — 3:0. Деанджело — 3 (Кэйтс, Проворов), 33:04 — 3:1. Проворов — 1 (Конекны, Фараби), 48:41 — 3:2. Бланкенбург — 2 (п.в., Гонс), 58:21 — 4:2. Дженнер — 4 (п.в.), 59:42 — 5:2.
Вратари: Корписало — Харт (57:30 — 58:21, 58:25 — 58:29, 58:33 — 59:42).
Штраф: 7 — 11.
Броски: 29 (9+11+9) — 34 (12+6+16).
Наши: Гавриков (26.01/1/+1), Чинахов (12.05/2/0) — Проворов (25.49/4/-1).
Коламбус. Nationwide Arena. 15490 зрителей.

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Татар — 2 (Хьюз, Зигенталер), 4:44 — 1:0. Пинто — 7 (бол., Жиру, Сандерсон), 12:15 — 1:1. Хэмоник — 2 (Кастелич, Уотсон), 13:24 — 1:2. Хишир — 7 (Марино, Грэйвс), 18:06 — 2:2. Вуд — 6 (Маклеод, Бастиан), 22:53 — 3:2. Пинто — 8 (Батерсон), 41:29 — 3:3. Хишир — 8 (бол., Хэмилтон, Хьюз), 64:27 — 4:3.
Вратари: Ванечек (Шмид, 50:37, 64:27) — Форсберг (64:27).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 41 (11+21+7+2) — 28 (7+7+9+5).
Нью-Джерси. Prudential Center. 13806 зрителей.

«Айлендерс» — «Аризона» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Бойд — 2 (бол., Келлер, Мозер), 41:00 — 0:1. Макбэйн — 2 (п.в., Келлер, Хейтон), 59:29 — 0:2.
Вратари: Сорокин (58:22 — 59:29) — Веймелка.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 24 (10+3+11) — 29 (8+9+12).
Наши: Романов (18.35/3/0) — -.
Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы: Крюг — 2 (Шенн, Фолк), 2:30 — 1:0. Майер — 6 (Лабанк, Карлссон), 16:19 — 1:1. Кайру — 4 (бол., Бучневич, Томас), 26:59 — 2:1. Гертл — 3 (Лабанк, Ферраро), 33:05 — 2:2. Саад — 1 (Лейво, Росен), 38:08 — 3:2. Кутюр — 5 (Карлссон), 41:26 — 3:3. Росен — 1 (Томас, Тарасенко), 48:20 — 4:3. Аччиари — 2 (п.в., Бучневич), 59:41 — 5:3.
Вратари: Биннингтон — Кяхкенен (57:52 — 59:41).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 33 (9+18+6) — 30 (11+10+9).
Наши: Александров (9.31/2/0), Барбашев (16.22/1/+1), Бучневич (19.33/1/0), Тарасенко (17.07/2/-1) — Барабанов (16.03/3/0).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)
Голы: Толванен — 2 (Макдона, Гласс), 3:45 — 0:1. Рантанен — 8 (бол., Маккиннон, Лехконен), 7:37 — 1:1. О`Коннор — 4 (Тэйвз, Комфер), 26:34 — 2:1. О`Коннор — 5 (Комфер), 27:59 — 3:1. Рантанен — 9 (Маккиннон, Макдермид), 30:48 — 4:1. Родригес — 5 (бол., Рантанен, Макар), 35:12 — 5:1. Джохансен — 5 (бол., Гранлунд, Форсберг), 39:32 — 5:2. Йоси — 3 (Фаббро, Тренин), 42:59 — 5:3.
Вратари: Георгиев — Ланкинен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (21+11+3) — 35 (14+12+9).
Наши: — - Тренин (13.13/2/0).
11 ноября. Денвер. Ball Arena. 18134 зрителя.

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Рэддиш — 4 (бол., Тэйвз, Доми), 18:51 — 0:1. Дано — 5 (Арвидссон, Мур), 21:41 — 1:1. Фиала — 4, 64:58 — 2:1.
Вратари: Куик — Мразек.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (8+10+12+1) — 30 (4+12+9+5).
11 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center. 16443 зрителя.

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 14 11 3 22
2 Каролина 14 9 5 19
3 Айлендерс 15 9 6 18
4 Рейнджерс 15 7 8 17
5 Филадельфия 14 7 7 16
6 Вашингтон 16 7 9 16
7 Питтсбург 14 6 8 14
8 Коламбус 13 4 9 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 12 2 24
2 Флорида 14 8 6 17
3 Детройт 14 7 7 17
4 Торонто 15 7 8 17
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Монреаль 14 7 7 15
7 Баффало 14 7 7 14
8 Оттава 14 5 9 11
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 8 4 17
2 Даллас 14 8 6 17
3 Колорадо 12 7 5 15
4 Миннесота 14 7 7 15
5 Аризона 13 6 7 13
6 Чикаго 13 5 8 13
7 Нэшвилл 14 5 9 11
8 Сент-Луис 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 13 2 26
2 Лос-Анджелес 16 9 7 19
3 Сиэтл 15 8 7 18
4 Эдмонтон 15 8 7 16
5 Калгари 13 5 8 12
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Монреаль – Питтсбург
 - : -
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Нью-Джерси – Аризона
 - : -
13.11 03:00
Торонто – Ванкувер
 - : -
13.11 03:30
Айлендерс – Коламбус
 - : -
13.11 04:00
Нэшвилл – Рейнджерс
- : -
13.11 05:00
Колорадо – Каролина
 - : -
13.11 06:00
Анахайм – Чикаго
 - : -
13.11 06:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
13.11 06:00
Калгари – Виннипег
 - : -
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Коннор Макдэвид

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