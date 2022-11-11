Свечников забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ.
22-летний хоккеист в матче против «Эдмонтона» (7:2) оформил хет-трик и забил 98, 99 и 100-й голы в карьере в НХЛ. Для достижения этого показателя Свечникова понадобилось 297 матчей.
Форвард играет в НХЛ за «Каролину» с 2018 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|11
|3
|22
|2
|Каролина
|14
|9
|5
|19
|3
|Айлендерс
|15
|9
|6
|18
|4
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|17
|5
|Филадельфия
|14
|7
|7
|16
|6
|Вашингтон
|16
|7
|9
|16
|7
|Питтсбург
|14
|6
|8
|14
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|12
|2
|24
|2
|Флорида
|14
|8
|6
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|17
|4
|Торонто
|15
|7
|8
|17
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Монреаль
|14
|7
|7
|15
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|3
|Колорадо
|12
|7
|5
|15
|4
|Миннесота
|14
|7
|7
|15
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|13
|7
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|11
|8
|Сент-Луис
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|13
|2
|26
|2
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|19
|3
|Сиэтл
|15
|8
|7
|18
|4
|Эдмонтон
|15
|8
|7
|16
|5
|Калгари
|13
|5
|8
|12
|6
|Ванкувер
|14
|4
|10
|11
|7
|Сан-Хосе
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|14
|4
|10
|9
Результаты / календарь
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18.11
|13.11
|00:00
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|13.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|- : -
|13.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|13.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|- : -
|13.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|13.11
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|13.11
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|- : -
|13.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|13.11
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -
|13.11
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|13.11
|06:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|13.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|13.11
|21:00
|
Филадельфия – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|15
|27
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|16
|21
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|14
|11
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|14
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|1.90
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|12
|1.95
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|10
|1.98
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