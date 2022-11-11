Свечников забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ.

22-летний хоккеист в матче против «Эдмонтона» (7:2) оформил хет-трик и забил 98, 99 и 100-й голы в карьере в НХЛ. Для достижения этого показателя Свечникова понадобилось 297 матчей.

Форвард играет в НХЛ за «Каролину» с 2018 года.