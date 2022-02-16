Бучневич и Тарасенко отметились классными голевыми передачами в матче против «Оттавы». Видео

Бучневич и Тарасенко сделали голевые передачи в матче против «Оттавы»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Оттавой».

На 26-й минуте отличился форвард «блюзменов» Роберт Томас, которому ассистировали Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. При этом Бучневич отдал пас не глядя.

Ранее Тарасенко также забросил шайбу с передачи Бучневича.