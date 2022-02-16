Кросби забросил 500-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». 34-летний канадец забил в первом периоде.

Для него эта шайба стала 500-й за карьеру в НХЛ. 271 гол он забил в домашних матчах, а еще 229 — на выезде.

Кросби стал 46-м игроком НХЛ, которому покорилась отметка в 500 голов, и первым после Патрика Марло, который забросил 500-ю шайбу 2 февраля 2017 года, выступая за «Сан-Хосе».