Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне

«Сент-Луис» в начале второго периода вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». Счет стал 2:1.

Голом на 3-й минуте отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него эта шайба стала 17-й в текущем сезоне.

Позже в этой встрече Тарасенко сделал голевую передачу, которая стала для него 26-й в этом регулярном чемпионате.