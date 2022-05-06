Три очка Панарина и 39 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 39 из 41 броска по своим воротам.

Панарина признали первой звездой этой встречи, а Шестеркина — второй.

Третья игра в серии состоится 8 мая на арене «Питтсбурга». Начало встречи — 2.00 по московскому времени.