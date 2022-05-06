Панарин вышел на 23-е место по очкам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга». Идет третий период — счет 5:2 в пользу команды из Нью- Йорка.

Таким образом, теперь на счету Панарина 31 (11+20) очко в матчах Кубка Стэнли за карьеру. Он поднялся на 23-е место по этому показателю среди российских игроков, опередив Сергея Березина, у которого 30 (13+17). Артемий делит эту строчку с Сергеем Немчиновым, набравшим 31 (11+20) очко в плей-офф.

Также он сравнялся по голам в Кубке Стэнли с Алексеем Яшиным, Германом Титовым, Ильей Ковальчуком и Сергеем Немчиновым.

Лидируют в списке среди россиян Евгений Малкин(176) и Сергей Федоров (176), а замыкает тройку лучших Александр Овечкин (136).