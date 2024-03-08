Пономарев в рамках обмена Гюнцеля перешел в «Питтсбург»

Форвард «Каролины» Василий Пономарев в рамках обмена перешел в «Питтсбург», сообщается на официальном сайте клуба.

«Пингвинз», помимо 21-летнего россиянина, получили Майкла Бантинга, Вилле Койвунена и Круза Луциуса. «Харрикейнз» получили Джейка Гюнцеля и Тая Смита.

В текущем сезоне Пономарев провел 2 матча в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. В 41 матчах АХЛ форвард набрал 29 (8+21) очков.