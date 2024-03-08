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Сегодня, 07:42

Пономарев в рамках обмена Гюнцеля перешел в «Питтсбург»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Василий Пономарев в рамках обмена перешел в «Питтсбург», сообщается на официальном сайте клуба.

«Пингвинз», помимо 21-летнего россиянина, получили Майкла Бантинга, Вилле Койвунена и Круза Луциуса. «Харрикейнз» получили Джейка Гюнцеля и Тая Смита.

В текущем сезоне Пономарев провел 2 матча в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. В 41 матчах АХЛ форвард набрал 29 (8+21) очков.

Василий Пономарев
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 62 37 25 80
3 Филадельфия 64 33 31 74
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 61 29 32 67
6 Нью-Джерси 63 31 32 66
7 Питтсбург 61 28 33 64
8 Коламбус 63 22 41 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 64 43 21 90
2 Бостон 65 37 28 89
3 Торонто 63 36 27 80
4 Детройт 62 33 29 72
5 Тампа-Бэй 64 33 31 72
6 Баффало 64 29 35 63
7 Монреаль 63 24 39 58
8 Оттава 60 25 35 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 64 39 25 83
4 Нэшвилл 64 36 28 75
5 Сент-Луис 63 32 31 67
6 Миннесота 63 30 33 66
7 Аризона 63 25 38 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 65 41 24 89
2 Эдмонтон 61 38 23 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 63 33 30 73
5 Калгари 62 31 31 67
6 Сиэтл 62 28 34 67
7 Анахайм 62 23 39 49
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
Результаты / календарь
27.02
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10.03
11.03
12.03
13.03
8.03 03:00
Тампа-Бэй – Калгари
 3 : 6
8.03 03:00
Флорида – Филадельфия
 1 : 2
8.03 03:00
Питтсбург – Вашингтон
 0 : 6
8.03 03:00
Бостон – Торонто
 4 : 1
8.03 03:00
Каролина – Монреаль
 4 : 1
8.03 03:00
Коламбус – Эдмонтон
 4 : 2
8.03 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 4 : 1
8.03 04:00
Нэшвилл – Баффало
 4 : 2
8.03 05:00
Аризона – Миннесота
 2 : 5
8.03 06:00
Вегас – Ванкувер
 1 : 3
8.03 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
- : -
8.03 06:30
Лос-Анджелес – Оттава
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 64 109
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 106
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 100
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 62 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 64 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 60 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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