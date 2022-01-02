Подколзин забросил 7-ю шайбу в сезоне. Видео
07:25
«Ванкувер» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». На 9-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Василий Подколзин.
Для 20-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала седьмой в текущем регулярном чемпионате. Он проводит свой первый сезон в НХЛ. Ранее хоккеист играл за СКА в КХЛ.
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