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«Зимняя классика» в этом году стала самой холодной за всю историю

06:42
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«Миннесота» проиграла «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. Игра прошла на открытой площадке на на стадионе «Таргет Филд» в рамках «Зимней классики».

Как сообщила пресс-служба НХЛ перед игрой, температура воздуха в Миннесоте во время игры может опуститься до -29 градусом по Цельсию. Это самый холодный матч «Зимней классики» в истории лиги.

До этого самым холодным матчем была встреча в 2003 году в Эдмонтоне, когда «Эдмонтон» с «Монреалем» играли в -18 градусов по Цельсию.

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Евгений Козинов все материалы автора
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