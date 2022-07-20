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20 июля, 17:35

«Питтсбург» стал самым возрастным клубом НХЛ. В тройке — «Вашингтон» и «Тампа»

CapFriendly определил средний возраст клубов НХЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Питтсбург» стал самым возрастным клубом НХЛ, сообщает CapFriendly.

Средний возраст в команде составил 30 лет. Расчет производился на основе прогнозируемого состава из 20 человек в сезоне-2022/23.

Вторым клубом в списке оказался «Вашингтон» (29,7 лет). Третьим — «Тампа» (29,1).

В топ-5 также попали «Сент-Луис» (28,8) и «Айлендерс» (28,6).

Самыми молодыми клубами стали «Баффало» и «Коламбус» (по 25,9).

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