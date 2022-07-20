«Питтсбург» стал самым возрастным клубом НХЛ, сообщает CapFriendly.

Средний возраст в команде составил 30 лет. Расчет производился на основе прогнозируемого состава из 20 человек в сезоне-2022/23.

Вторым клубом в списке оказался «Вашингтон» (29,7 лет). Третьим — «Тампа» (29,1).

В топ-5 также попали «Сент-Луис» (28,8) и «Айлендерс» (28,6).

Самыми молодыми клубами стали «Баффало» и «Коламбус» (по 25,9).